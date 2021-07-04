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الأحد، 04-07-2021 08:32 م

مصرع 4 جنود بكمين نصبه مسلحون وسط مالي

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش جمهورية مالي أن 4 جنود قتلوا بكمين نصبه مسلحون لدوريتهم وسط البلاد.

وقال: "الدورية تعرضت لكمين قرب بلدة لير صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود في حصيلة أولية".

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ويقاتل الجيش في وسط البلاد متشددين مرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.


ويأتي الهجوم، عقب إعلان فرنسا الجمعة الماضي، أنها استأنفت العمليات العسكرية المشتركة مع مالي بعد تعليقها في أعقاب انقلاب.

 

ونشرت فرنسا ما يزيد على 5 آلاف من قوات مكافحة الإرهاب في مالي للمساعدة في قتال المتشددين.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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