مصرع 41 شخصا بفيضانات وحمم بركانية باردة في إندونيسيا

الوكيل الإخباري- لقي 41 شخصاً مصرعهم وما يزال 17 في عداد المفقودين بسبب الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أعلن مسؤول كبير في وكالة إدارة الكوارث اليوم الاثنين.

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وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، قال المسؤول في إدارة الكوارث إلهام وهاب" الليلة الماضية، سجلنا 37 وفاة، لكن منذ صباح اليوم، ارتفع الرقم أكثر ليصل إلى 41 وفاة" مضيفاً أن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 17 شخصاً في عداد المفقودين.



ووقعت المأساة أول أمس السبت في إقليمي أغام وتاناه داتار غربي جزيرة سومطرة، حيث هطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على المنطقة، متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدرها جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.



من جهته، أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة عبد المهاري في بيان، عن تضرر 84 منزلاً و16 جسراً ومسجدين في إقليم تاناه داتار، إضافة إلى 20 هكتاراً من حقول الأرز.



بترا