الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الملك يغادر ارض الوطن متوجهاً الى أبو ظبي

شعب حلو

شو .. يعني ؟!!

تغول مستشفيات وأمر الدفاع 23

التعليم عن بعد.. هل نجحنا؟

شاهد بالفيديو .. الملك يترجل من موكبه على دوار خلدا قبل قليل

التربية توضح للوكيل آلية توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن عن خصومات وامتيازات و برامج جديدة

توضيح صادر عن البنك المركزي الاردني

سائقة تثير جلبة بعمان - صورة




الثلاثاء، 17-11-2020 03:14 م

مصرع 5 أشخاص إثر تفجير انتحاري في الصومال

1b618503-8265-4035-9d1b-2e903d828af1


الوكيل الاخباري- أسفر تفجير انتحاري استهدف مطعما شعبيا وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الثلاثاء، عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.


وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، في بيان، إن "تفجيرا انتحاريا استهدف مطعما يرتاده الجنود بالقرب من أكاديمية الشرطة بمنطقة همار جاجاب، ما أسفر عن مصرع 5 على الأقل وإصابة 8 آخرين".

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصومالية، القبض على 3 من كبار قادة حركة الشباب المتمردة، جنوبي البلاد، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن فرقة كوماندوز بالجيش الصومالي ألقت القبض على 3 من كبار قادة حركة الشباب من مناطق هييران وشبيلي الوسطى وشبيلي السفلى، جنوبي البلاد.

اضافة اعلان

كما نجا وزير السياحة في إقليم جوبالاند، جنوبي الصومال، يوم الخميس الماضي، من محاولة اغتيال أسفرت عن مصرع3 من حراسه.

 

وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن انفجارا وقع في منزل وزير السياحة في حكومة الإقليم عيديد سليمان حاشي في مدينة كسمايو جنوبي البلاد.


ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات، وتزداد العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة مؤخرا، في محاولة لدحر مسلحي "الشباب" في القرى والبلدات الجنوبية.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
رسو

روسيا غير مستعدة لقبول الطلاب الأجانب

5fb3947542360446f1117d95

قطر: لا رابح من الأزمة الخليجية

با

بريطانيا: نقل صلاحيات إلى اسكتلندا كان كارثة

لاجء

عودة نحو 140 لاجئا سوريا إلى وطنهم من لبنان

عراق

العراق.. القبض على ثلاثة انتحاريين في نينوى

1046327269_0_29_3013_1659_1000x541_80_0_0_6f14126bddd4127d76950182571369ac

رئيس الوزراء العراقي: الانتخابات المبكرة ستجرى بموعدها