مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في ساحل العاج

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس أركان القوات المسلحة في ساحل العاج لاسينا دومبيا عن تحطم مروحية تابعة للجيش كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد، ما أسفر عن مصرع 5 أفراد كانوا على متنها.

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وأوضح دومبيا أن الاتصالات فقدت مع الطائرة وهي مروحية هجومية من طراز "مي-24" مساء الخميس.



وقال دومبيا إن المروحية تحطمت في منطقة تيهيني شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.



وأشار إلى أن التحقيق مستمر لتحديد سبب الحادث.

المصدر : روسيا اليوم

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