مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في ساحل العاج

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس أركان القوات المسلحة في ساحل العاج لاسينا دومبيا عن تحطم مروحية تابعة للجيش كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد، ما أسفر عن مصرع 5 أفراد كانوا على متنها.
وأوضح دومبيا أن الاتصالات فقدت مع الطائرة وهي مروحية هجومية من طراز "مي-24" مساء الخميس.
وقال دومبيا إن المروحية تحطمت في منطقة تيهيني شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
وأشار إلى أن التحقيق مستمر لتحديد سبب الحادث.
المصدر : روسيا اليوم
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