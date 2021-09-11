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السبت، 11-09-2021 08:31 ص

مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في ساحل العاج

مصرع


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس أركان القوات المسلحة في ساحل العاج لاسينا دومبيا عن تحطم مروحية تابعة للجيش كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد، ما أسفر عن مصرع 5 أفراد كانوا على متنها.

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وأوضح دومبيا أن الاتصالات فقدت مع الطائرة وهي مروحية هجومية من طراز "مي-24" مساء الخميس.


وقال دومبيا إن المروحية تحطمت في منطقة تيهيني شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.


وأشار إلى أن التحقيق مستمر لتحديد سبب الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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