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الخميس، 29-07-2021 10:30 ص

مصرع 5 أشخاص جراء انهيار جسر في بكين

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الوكيل الإخباري- مصرع 5 أشخاص بدار لرعاية المسنين في العاصمة الصينية بكين، بعد انهيار جزء من جسر طريق بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار طيني ألحق أضرارا بجزء من المبنى على جانب الطريق.

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وذكرت سلطات حي هايديا، أن 12 شخصا في دار لرعاية المسنين في هايديان حوصروا بعد الحادث، وتم إنقاذ 7 أشخاص وإرسالهم الى المستشفى، وخضع شخص واحد لعملية جراحية بسبب إصابة في ساقه وخرج آخرون من المستشفى بعد الفحص.


وأعادت السلطات الصينية توطين جميع الأشخاص في مرفق رعاية المسنين، كما تعمل على تحديد المخاطر المحتملة في جميع دور رعاية المسنين والمناطق المجاورة. وبدأ تحقيق في الحادث.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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