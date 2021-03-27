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السبت، 27-03-2021 01:02 م

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبارة بمدينة وادي حلفا شمال السودان

سودان
أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقى 5 مسؤولين سودانيين مصرعهم إثر غرق عبارة نيلية بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان.

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وأشارت وسائل إعلام سودانية، السبت، إلى أن فرق الإنقاذ أنقذت 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.


وأكدت وسائل الإعلام أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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