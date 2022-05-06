مصرع 53 شخصا في انهيار مبنى في الصين

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى في حادث انهيار مبنى بوسط الصين إلى 53 شخصا بعد عدة أيام من عملية إنقاذ للبحث عن عشرات ما زالوا في عداد المفقودين.

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وقال تشنغ جيان شين، عمدة تشانغ شا، في مؤتمر صحفي، إن الإدارات المعنية تكثف جهودها للتحقق من هويات الضحايا.



واستخدمت فرق الإنقاذ في عملية البحث الكلاب والأدوات اليدوية وكذلك طائرات بدون طيار وأجهزة كشف إلكترونية عن الأحياء، مثلما تم اعتقال ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم المالك، على خلفية انهيار المبنى الذي وصفته وسائل الإعلام الصينيةً بأنه "مبنى مشيد ذاتيا"، للاشتباه في التفاهم حول قوانين البناء أو ارتكاب مخالفات أخرى.



كما تم احتجاز ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التصميم والتشييد وخمسة آخرين يزعم أنهم قدموا تقييما خاطئا للسلامة لدار ضيافة تقع في الطوابق من الرابع إلى السادس من المبنى.



وأطلقت مدينة تشانغ شا حملة تصحيح شاملة للسلامة في مجال تشييد المساكن، حيث تم فحص أكثر من 403359 منزلا ذاتي البناء.

بترا