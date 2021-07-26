الإثنين 26-07-2021
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الإثنين، 26-07-2021 02:51 م

مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء عاصفة رملية في أمريكا

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الوكيل الإخباري- تسبب تصادم نحو 20 سيارة على طريق سريع في ولاية يوتا الأمريكية، من جراء عاصفة رملية أعاقت الرؤية، بمصرع 7 أفراد وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة استلزمت نقلهم إلى المستشفى.

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وفي بيان لها، أفادت دورية الطرق السريعة في الولاية بأن التصادم وقع نحو الساعة الخامسة بتوقيت المحيط الهادي (12 صباحا بتوقيت غرينتش) على طريق 15 السريع في مقاطعة ميلارد.


ونشرت دورية الطرق على حاسبها في "تويتر" صورا من موقع الحادث تظهر صفا من السيارات المحطمة والشاحنات الصغيرة والمقطورات الضخمة وحطاما متناثرا على الطريق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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