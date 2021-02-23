مصرع 70 شخصا بفيضانات في الهند

الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة ولاية "أوتارانتشال" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت المناطق الشمالية في الهند بلغت 70 شخصا، و 134 مفقودا حتى الاّن.

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ونقلت وكالة الانباء الهندية الرسمية عن حكومة "أوتارانتشال"، أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين ما زالت مستمرة، مبينة وقوع انهيار جليدي في منطقة "تشامولي"، ما تسبب في غمر عدد من الطرق والجسور بالمياه، وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.



واضاف ان قوات الجيش ارسلت فرقا للغوص والدعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.



--(بترا)

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