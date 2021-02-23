الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

التربية لـ الوكيل : قرار هام حول العودة الى المدارس لبعض الصفوف نهاية الاسبوع الحالي

الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل

وزير الأوقاف : لا جديد بشأن المساجد

إصابة موظفين من التعليم العالي بكورونا

إيعاز من وزير الداخلية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الارصاد لـ الوكيل : أمطار قادمة الى المملكة نهار الجمعة

إعلان هام من الضمان بشأن استدامة

الأوبئة لـ الوكيل : ندرس خيارات صعبة على الأردنيين

وزير الصحة ينفي البحث في إغلاق عمان

الثلاثاء، 23-02-2021 01:26 م

مصرع 70 شخصا بفيضانات في الهند

747bcf0b1df4ff19a210a0404f1bd965


الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة ولاية "أوتارانتشال" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت المناطق الشمالية في الهند بلغت 70 شخصا، و 134 مفقودا حتى الاّن.

اضافة اعلان

ونقلت وكالة الانباء الهندية الرسمية عن حكومة "أوتارانتشال"، أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين ما زالت مستمرة، مبينة وقوع انهيار جليدي في منطقة "تشامولي"، ما تسبب في غمر عدد من الطرق والجسور بالمياه، وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.


واضاف ان قوات الجيش ارسلت فرقا للغوص والدعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

يكشف لأول مرة.. زعيم كوريا الشمالية يرفض عرضا غريبا لترمب

6033dfe642360411e26c5090

جرحى إثر سقوط قذائف كاتيوشا في بغداد

6033bad54c59b74b831b7aa6

بايدن يطمئن الأمريكيين: اللقاحات آمنة

طك

مصر.. مصرع رجل أعمال معروف بحادث سير

6da9a9ef-306a-47e5-9659-7b42db1dbbb5_16x9_1200x676

مقتل سفير إيطاليا بالكونغو بعد هجوم استهدف قافلة أممية

60339ef64c59b74f930ea1c1

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 19 شخصية رسمية فنزويلية

أخبار متعلقة
6030b2d59ef7c

فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية

6028cfea4c59b7419e3d38bb

الهند .. حادث سير يودي بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا

مقديشو

تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

602673334c59b70d9f523d03

الهند .. ضحايا بانفجار مصنع للألعاب النارية

555

عشرات الضحايا إثر اصطدام 100 سيارة بولاية تكساس الأمريكية

unnamed

زلزال قوي يضرب جزيرة ليسبوس اليونانية