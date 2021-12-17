الجمعة 17-12-2021
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الجمعة، 17-12-2021 10:08 ص

مصرع 8 أشخاص بفيضانات في العراق

فيضان


الوكيل الإخباري - قتل 8 أشخاص على الأقلّ وأصيب 4 آخرون بجروح، جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق فجر الجمعة، على ما أفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو، في حين حذّرت السلطات من احتمال وقوع فيضانات إضافية.

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وقال المسؤول، إن "الفيضانات بدأت عند الساعة 4 فجراً، وتسببت بمقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال"، موضحاً أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في شرق أربيل وسبّبت كذلك "أضرارا مادية كبيرة".


وقالت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، الجمعة، إن موجة الأمطار مستمرة في أربيل وستتجه نحو السليمانية (شرق).


وأوضح رئيس هيئة الأنواء الجوية فاضل إبراهيم أن "كمية الأمطار داخل محافظة أربيل وصلت الى 59.2 ملم".

 

البيان


 




 

 


 

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