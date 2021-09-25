مصرع 8 أشخاص بهجوم بسيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي الصومالي

الوكيل الاخباري- لقي ثمانية اشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو، جراء هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي، تبنّته حركة الشباب الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

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وبحسب وكالة يورونيوز للأنباء، قال قائد شرطة منطقة حمر ججب مكاوي أحمد مودي،" إنه تأكّد مقتل ثمانية أشخاص معظمهم من المدنيين، منهم امرأة وطفليها، وجرح سبعة في انفجار سيارة مفخخة".

المصدر: بترا