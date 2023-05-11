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الخميس، 11-05-2023 11:37 ص

مصرع 8 أشخاص في الاحتجاجات على اعتقال عمران خان في باكستان

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة "Dawn" بمصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 290 آخرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في باكستان على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لاتهامه بقضايا فساد.

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وقالت القناة إن "8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 290 آخرين واحتجز أكثر من 1900 متظاهر خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وألقت الشرطة الباكستانية، قبل يومين، القبض على عمران خان، خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد العليا.

وكتبت الشرطة في صفحتها على "تويتر": "تم القبض على عمران خان في إسلام آباد في قضية "قدير تراست" في إشارة إلى قضية فساد.

ويواجه عمران خان منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت برلماني في أبريل عام 2022 اتهامات في عدة قضايا فساد، وأصدرت محكمة أمرا باعتقاله تمهيدا لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم "توشاخانا" (صندوق الهدايا) حيث اتهم خان بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه من قادة دول أجنبية وباعها لحسابه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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