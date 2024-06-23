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الأحد، 23-06-2024 06:22 م

مصرع 8 أشخاص في انهيارات نتيجة فيضانات وسط الصين

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، مصرع 8 أشخاص بسبب انهيارات أرضية في مقاطعة هونان، نتيجة أمطار وفيضانات ضربت وسط الصين.

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وقالت وكالة شينخوا للأنباء، إن الانهيار الأرضي وقع في قرية دوشي بمحافظة شينهوانغ وسط الصين، ما أدى إلى انهيار 4 منازل.


وكانت عواصف ممطرة ضربت مناطق عديدة من مقاطعة هونان ابتداءً من يوم أمس السبت، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية هناك، في حين أصدرت السلطات في المقاطعة تحذيرات من حدوث عواصف ممطرة وفيضانات، متوقعة أن تضرب العواصف الأجزاء الشمالية والوسطى من المقاطعة خلال الأسبوع المقبل.


بترا

 




 

 


 

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