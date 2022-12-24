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السبت، 24-12-2022 08:50 ص

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - أفادت قناة "CNN" بمقتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الآن الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضافت القناة أنه تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس.


من جانبه أفاد موقع "flightaware.com" بإلغاء أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس.


 كما أسفرت العاصفة الثلجية، وفق معلومات موقع "poweroutage.us" عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع.


 وتتوقع السلطات الأمريكية انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات الأمريكية، مما قد أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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