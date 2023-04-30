مصرع 9 أشخاص في حادث تسرب للغاز في الهند

الوكيل الإخباري - أفادت سلطات ولاية البنجاب في الهند بمصرع 9 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء حادث تسرب للغاز.



وقال رئيس الشرطة المحلية لادخيانا مانديب سينغ سيدخو حديث تلفزيوني: "من الواضح أن الحديث يدور عن حادث تسرب الغاز. وعمل فريق للخدمة الوطنية للاستجابة للكوارث في مكان الحادث حيث يقوم بإجلاء الناس وعملية إنقاذ.

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وأسفر الحادث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا".



وأضافت الشرطة أنه لم يتم حتى الآن تحديد مصدر التسرب ونوع الغاز.



من جهتها تابعت السلطات أن الحادث وقع في منطقة مكتظة بالسكان، مشيرة إلى أن الأولوية هي لإجلاء الناس من المكان الذي وقع فيه الحادث.

RT