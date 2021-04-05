مصرع 91 شخصا جراء الإعصار الاستوائي في أندونيسيا

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي في سلسلة من الجزر الاندونيسية إلى ما لا يقل عن91 ، في الوقت الذي ما زال فيه العشرات مفقودين.

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وأكدت ذلك وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، وأضافت أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 400 شخص في إقليم نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر، بعد أن تعرضت منازلهم لفيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية، وسط هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار.



وذكرت الوكالة إن عدة جسور انهارت، وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق، وغرقت سفينة واحدة على الأقل، حيث تسبب الإعصار أيضا في حدوث موجات بحرية عالية، مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ.



وقال مسؤولون إن عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 100 ، لكن وكالة إدارة الكوارث قالت إنه لا يمكنها تأكيد ذلك.



وأعلنت وكالة الأرصاد الإندونيسية أن الإعصار اجتاح بحر سافو بجنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من الأمطار والأمواج والرياح.

المصدر : روسيا اليوم

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