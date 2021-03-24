مصر.. إصابات بسبب الطقس

الوكيل الاخباري - أصيبت 37 عاملة بالاختناق بأحد مصانع الملابس بالمنيا الجديدة في مصر، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وخاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة.

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ووجه محافظ المنيا بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهن حتى تماثلهن للشفاء، كما وجه بنقل بعضهن إلي المستشفي الجامعي.



وتضرب محافظة المنيا عاصفة ترابية، بلغت ذروتها ظهر اليوم، وأثرت علي مناحي الحياة إذ خلت معظم الشوارع من المارة بسبب تطاير الأتربة والرمال، كما أثرت العاصفة بشكل بالغ علي سكان المناطق والقرى التي تقع بالظهير الصحراوي الغربي خاصة في مراكز العدوة وبني مزار وسمالوط ومطاي وملوي.



ونشرت إدارة المرور بالمنيا حملات متفرقة في بعض المناطق لتنبيه السائقين بتوخي الحذر والقيادة بسرعات منخفضة حرصا على سلامة المواطنين لحين إنتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها عدد من المحافظات.





المصدر : روسيا اليوم



