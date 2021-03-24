الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاستهلاكية العسكرية تخفض 700 سلعة

مدير صحة البلقاء يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

معهد الفلك المصري يحسم موعد الأول من رمضان وعيد الفطر السعيد

الملك يعزي آل نهيان وبن راشد بوفاة نائب حاكم دبي

تعليق الدوام في هيئة الاستثمار غدا الخميس

الأمانة: 114 مخالفة وإغلاقا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية

وزير التربية يوضح حول تغيير دوام المدارس والعودة للتعليم عن بُعد

انهاء التحقيقات بقضيتي سرقة لمحطتي وقود بعمان

تلقي أكثر من 251 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

الأربعاء، 24-03-2021 03:19 م

إصابة 37 عاملة بالاختناق

مصر.. إصابات بسبب الطقس

طقس
من المصدر


الوكيل الإخباري - أصيبت 37 عاملة بالاختناق بأحد مصانع الملابس بالمنيا الجديدة في مصر، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وخاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة.

اضافة اعلان
 

ووجه محافظ المنيا بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهن حتى تماثلهن للشفاء، كما وجه بنقل بعضهن إلى المستشفي الجامعي.


وتضرب محافظة المنيا عاصفة ترابية، بلغت ذروتها ظهر اليوم، وأثرت على مناحي الحياة إذ خلت معظم الشوارع من المارة بسبب تطاير الأتربة والرمال، كما أثرت العاصفة بشكل بالغ علي سكان المناطق والقرى التي تقع بالظهير الصحراوي الغربي خاصة في مراكز العدوى وبني مزار وسمالوط ومطاي وملوي.


ونشرت إدارة المرور بالمنيا حملات متفرقة في بعض المناطق لتنبيه السائقين بتوخي الحذر والقيادة بسرعات منخفضة حرصا على سلامة المواطنين لحين إنتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها عدد من المحافظات.  

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202122182839806437147

معهد الفلك المصري يحسم موعد الأول من رمضان وعيد الفطر السعيد

161384176489747900

الناتو يتهم روسيا بـ العدوانية

25b49d76-11ee-4159-a0a1-cf03506b16c8_16x9_1200x676

السيسي: سد النهضة قضية وجودية تطال ملايين المصريين

0bdfc561-18011812_m2

اغلاق الموانئ البحرية في سوريا بسبب سوء الاحوال الجوية

202003mena_lebanon_nurses

وزير الصحة اللبناني يشكر الرئيس السوري لتأمين الاكسجين

000_9236TX

التعاون الخليجي: يجب ان نشارك بأي تفاوض حول نووي إيران

أخبار متعلقة
cairo4.v1

مصر.. إصابات بسبب الطقس

2020-04-21T000000Z_309537181_RC209G9VPEYI_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-IRAQ-CHILDREN

العراق: النظام الصحي يواجه خطرا بسبب كورونا