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الأربعاء، 03-11-2021 03:49 م

مصر.. إطلاق أول جواز سفر من نوعه في البلاد -صورة

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الوكيل الإخباري-أطلقت وزارة الصحة والسكان في مصر، تطبيق جواز السفر الصحي على متجر "غوغل بلاي ستور" لإمكانية تنزيله على الهواتف.

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وأشارت إلى أن التطبيق بمثابة جواز سفر يتيح معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، وهو مزود بثلاثة ألوان، "الأحمر" يدل على أن الشخص غير حاصل على اللقاح، أما "الأصفر" فيدل على تلقي جرعة واحدة من اللقاح، و"الأخضر" يدل على تناول جرعتين.


وتابعت الوزارة في تقرير لها، بأن ميزة التطبيق هي معرفة موقف الشخص من لقاح كورونا وسط التجمعات، لافتة إلى أنه في حال عدم تنزيل التطبيق لأي مشكلة معينة يتم التعامل بالشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه مع تنزيل التطبيق يتم دفع رسوم مالية قدرها 100 جنيه.
وأضافت الوزارة أن تطبيق جواز السفر الصحي سيعمل على القضاء على غش وتزوير الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا.


ودعت الوزارة المصريين للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، إلى جانب الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.


وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين مساعدة الدولة في عملية التطعيم، بخاصة وأن الوزارة ستطلق قوافل بمحطات مترو الأنفاق لتطعيم المواطنين بلقاحات كوورنا، لافتة إلى أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا داع للخوف أو التوتر.


وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، قالت الوزارة إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، مؤكدة أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها.


 

روسيا اليوم

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