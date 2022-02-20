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الأحد، 20-02-2022 03:51 م

مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015

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الوكيل الإخباري-اعتبرت مصر، اليوم الأحد، إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة "إمعانا" منها في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

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جاء ذلك في أعقاب إعلان أديس أبابا، في وقت سابق اليوم، عن بدء عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.


وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد".

 

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دشن، صباح اليوم، رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.


بدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

سبوتنيك

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