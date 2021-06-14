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10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 03:51 م

مصر: إغلاق ميناء الغردقة البحري

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الوكيل الإخباري- أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاثنين، نظرا لسوء الأحوال "الجو مائية" وشدة الرياح.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق هذا الميناء، بسبب الأحوال "الجو مائية" السيئة وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار، وحالة البحر المضطربة جدا.

كما جرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

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من جانبه، أكد رئيس الهيئة، محمد الرحيم، اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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