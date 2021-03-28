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الأحد، 28-03-2021 09:21 ص

مصر: إنقاذ المواشي الحية العالقة في سفينة قناة السويس

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - نشر حساب مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، اليوم الأحد، تفاصيل واقعة التعامل مع إحدى السفن العالقة بسبب جنوح سفينة الشحن البنمية في قناة السويس.

وقدم رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي الشكر لوزير الزراعة السيد القصير الذي تدخل بعد علمه بوجود سفن عليها شحنات مواشي حية، عالقة في قناة السويس، بسبب مشكلة السفينة العملاقة "إيفر غفين" التي تعرقل حركة الملاحة في القناة منذ أيام.

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وحفاظا على صحة هذه المواشي القادمة من أوروبا إلى الأردن والسعودية، تم تنفيذ تحرك سريع، إذ تم تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبدالحكيم محمود، بتقديم الدعم اللازم لهذه المواشي للحفاظ عليها.


وقد تم إرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد قامت بفحص المواشي وتقديم الأعلاف إليها على ظهر السفن العالقة بالمجان، من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة قناة السويس.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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