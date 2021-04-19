مصر.. اتهامات لوزير النقل بالتقصير بعد حادث قطار طوخ

الوكيل الإخباري- تلقى مجلس النواب المصري بيانا عاجلا حول حادث القطار الذي وقع، أمس الأحد، في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وتسبب في مصرع وإصابة العشرات.



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وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الاثنين، فقد تقدم النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل قدمه للمجلس حول الحادث.



واتهم النائب المصري في بيانه، وزير النقل، الفريق كامل الوزير، المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتقصير، وحمل المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير.



وطالب البياضي بتشكيل لجنة من البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق وتحديد ما تم إنفاقه على تطوير منظومة سكة الحديد، والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير.



وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب، أن القطار كان في طريقه، أمس الأحد، من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره، وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمال القاهرة.



وقالت وزارة الصحة في بيان إن 11 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 98 آخرين في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.

وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث قطارات في مصر في الآونة الأخيرة.

المصدر: روسيااليوم