الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محاضرة في إربد عن فضائل شهر رمضان

مالية الأعيان تزور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بالذمة المالية

الأغوار الجنوبية تناقش الخطة التطويرية للمديرية

صحة إربد: 140 الف شخص تلقوا لقاح كورونا

عجلون: 10300 مواطن تلقوا لقاح كورونا

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

نحو 36 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

14.06 % فحوصات كورونا الايجابية في الأردن الاثنين

وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين

الإثنين، 19-04-2021 05:05 م

مصر.. اتهامات لوزير النقل بالتقصير بعد حادث قطار طوخ

407


الوكيل الإخباري- تلقى مجلس النواب المصري بيانا عاجلا حول حادث القطار الذي وقع، أمس الأحد، في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وتسبب في مصرع وإصابة العشرات.

اضافة اعلان
 

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الاثنين، فقد تقدم النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل قدمه للمجلس حول الحادث.

واتهم النائب المصري في بيانه، وزير النقل، الفريق كامل الوزير، المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتقصير، وحمل المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير.

وطالب البياضي بتشكيل لجنة من البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق وتحديد ما تم إنفاقه على تطوير منظومة سكة الحديد، والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب، أن القطار كان في طريقه، أمس الأحد، من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره، وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمال القاهرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن 11 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 98 آخرين في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.

 

وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث قطارات في مصر في الآونة الأخيرة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
607d724142360478683af370

ألمانيا: نرى تقدما وإرادة للمضي قدما في المفاوضات النووية مع إيران

1042629343

موسكو: نحذر من المشاركة في الاحتجاجات غير المرخصة

طائرة

روسيا تنتج طائرة مسيرة حربية جديدة

اذربي

أذربيجان: إصابة شخص جراء حادث مسلح عند حدود إيران

2-modelpredict

يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس 'نيباه'

ALFAKR-FI-EL3IRAQ

العراق: ارتفاع نسبة الفقر الى 27%

أخبار متعلقة
b

إصابة عدد من الأشخاص إثر خروج قطار عن القضبان في مصر

607529954c59b77d2c2d8717

بعد حديثه مع السيسي.. الرئيس التونسي يتعرض لانتقادات حادة من الداخل

605eeada42360422084c1bf8

العثور على أفراد أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض العقار المنهار في مصر

ق

مشاهد مروعة من داخل قطار سوهاج - فيديو

مصر

وزارة الصحة المصرية : مصرع 32 شخصا في حادث قطاري سوهاج

ق

ضحايا إثر اصطدام قطارين في مصر - صور