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الخميس، 11-03-2021 02:33 م

30 سيارة إطفاء

مصر.. ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع إلى 16 شخصا

نننخ
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد ضحايا حريق مصنع العبور بمحافظة القليوبية في مصر إلى 16 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 20، وتم نقلهم لمستشفى السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية والقاهرة.

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وقال مصدر وفقا لصحيفة "المصري اليوم" إن قوات الإطفاء نجحت في إخماد الحريق وتجري الآن عمليات التبريد حيث توجهت قرابة 30 سيارة إطفاء من المحافظات المجاورة للمكان بالإضافة إلى 4 خزانات استراتيجية.


وبالمعاينة تبين أن المصنع يقع على مساحة 2000 متر ومكون من دور أرضي ويعمل في إنتاج الملابس الجاهزة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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