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السبت، 30-04-2022 02:18 م

مصر .. استئناف استخراج تصاريح العمل من ثاني أيام عيد الفطر

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الوكيل الإخباري-تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة، ابتداءً من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المصريين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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اليوم السابع

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