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الأحد، 22-05-2022 04:58 م

مصر.. استبعاد فئة جديدة من قرعة الحج إلى السعودية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التضامن لشؤون الحج والعمرة المصرية أن موسم الحج سيشمل مجموعة خدمات لأول مرة حيث تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة للجمعيات الخيرية فضلا عن استبعاد المرضى النفسيين من قرعة الحج.

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود، مستشار الوزارة: "وجدنا ببعض الأمراض المصابين بالأمراض النفسية وتم استبعادهم لأنهم شكلوا أزمة بين الحجاج".

من جهتها كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، نيفين القباج، عن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها هذا العام بالتنسيق مع الجهات المختلفة خلال موسم الحج هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن على الحجاج بضرورة التأكيد على المسافرين اصطحاب الأدوية الشخصية لهم والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسلطات السعودية.

ولفتت القباج إلى أن أكثر من 17 ألف مواطن مصري قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعيا لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.

وأضافت القباج، أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية اليوم الأحد، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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