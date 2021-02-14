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الأحد، 14-02-2021 12:48 م

نحو 20 ألف جهاز ياباني

مصر .. استيراد أجهزة لتطهير الهواء من الفيروسات

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القاهرة


الوكيل الإخباري - تسلمت مصر قبل يومين شحنة أولى من نحو 20 ألف جهاز ياباني لتطهير الجو من الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا المستجد، وفق ما قاله رجل الأعمال تامر وجيه، خلال تصريحات صحافية .

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وأوضح وجيه أن الجهاز الجديد الذي تورده الشركة اليابانية "كالتك" سيوزع على مختلف المحافظات المصرية والهيئات العامة كالمستشفيات والمصارف والمؤسسات الاقتصادية في أول استخدام للجهاز الياباني خارج حدود اليابان على حد قوله.


جهاز تطهير الهواء من الفيروسات المستورَد يغطي مساحة تُقدر بـ 40 إلى 50 مترا مربعا، وهو قابل للتنظيف كل 6 أشهر على أن يتم تغييره كل 5 سنوات. وقد تم اختباره بنجاح في أحد المستشفيات المصرية وفي "مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة المصرية ".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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