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الأحد، 06-08-2023 10:58 ص

مصر: اكتشاف بقايا سفينة غارقة منذ القرن الثالث قبل الميلاد

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الوكيل الاخباري - أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر العثور على بقايا سفينة غارقة وعدة جرار منذ القرن الثالث قبل الميلاد بالقرب من منطقة العلمين.

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وبحسب رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس أيمن عشماوي، تم العثور على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة ومئات من اللقى الأثرية الفخارية، من بينها عدد كبير من الجرار (الأمفورات) المستوردة من جزيرة رودوس باليونان، وكانت تستخدم قديما في تخزين ونقل النبيذ.


وبين عشماوي أن هذه الجرار وجدت مرتكزة على جزيرة غارقة بجوار السفينة، اثناء عملية الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع بالبحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 650 مترا عن شاطئ منطقة العلمين، ما يرجح أنها غرقت نتيجة ارتطامها بالجزيرة.


وأشار إلى الأهمية التجارية لمنطقة العلمين والساحل الشمالي في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية، بالإضافة إلى أهميتها العلمية، مؤكدا أن الاكتشاف يقدم دليلا جديدا على مكانة مصر والمنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية.

 

بترا


 




 

 


 

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