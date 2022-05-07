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السبت، 07-05-2022 02:18 م

مصر : الأرض تشهد خسوفاً كلياً للقمر الاثنين 16 ايار

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الوكيل الإخباري-صرح الدكتورجاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد بأن الأرض سوف تشهد خسوفاً كلياً للقمر يوم الإثنين 16 مايو 2022م.

ويبدأ الخسوف أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة) ويكون عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 16 مايو 2022م.

وعند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي، وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ، وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي.

وينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف الشبه ظلي عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة، ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها: 
(قارة أوربا –  قارة أفريقيا –  قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً. ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً.

ويرى جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة، وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

وتكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

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اليوم السابع

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