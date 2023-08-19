مصر: الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، الدكتور أمجد الوكيل، الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول، بقدرة 1400 ميجا واط، على أن يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل في السادس من تشرين الأول المقبل.

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وأضاف الوكيل، في تصريحات له اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للوحدة النووية الرابعة، في شهر تشرين الثاني المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.



ولفت إلى أن زيارة ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتحقق من جاهزية الهيئة، يأتي كجزء من الإجراءات التنظيمية الضرورية للحصول على تصريح البدء في أعمال الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، حيث شهدت هذه الزيارة الاطلاع على وثائق التصميم المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال والتأكد من توافقها مع جميع المتطلبات التنظيمية.



وأكد أن نجاح الزيارة التفتيشية يعد تتويجا لجهود فرق العمل التابعة لهيئة المحطات النووية، ونتيجة لتراكم الخبرات والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة.



وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة التعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.



بترا