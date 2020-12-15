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الثلاثاء، 15-12-2020 03:12 م

مصر.. الحكومة تطلب من المواطنين البقاء في المنازل

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الوكيل الاخباري - اجتاحت موجة من الطقس السيئ أحياء الإسكندرية في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، حيث طلبت الحكومة من المواطنين البقاء في المنازل.

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وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.  


وعطلت الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، اليوم، لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، فيما تستمر الدراسة بجامعة الإسكندرية.


وطالب المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية وعدم النزول من المنازل، إلا في حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن موجة الأمطار يصاحبها رياح شديدة جدا.  

 

وأوضح الشريف، أنه جرى وضع حواجز خرسانية بالنقاط الساخنة بطول الكورنيش، وذلك لمنع خروج الأمواج العالية، والتي قد تصل إلى 4 أمتار ونصف المتر.


ووفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد، خاصة السواحل الشمالية، خلال الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة ونشاط قوي للرياح.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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