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السبت، 19-12-2020 03:57 م

في إطار التنمية المستدامة

مصر.. السيسي يدعو لبلورة مشروع قومي ضخم

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عبد الفتاح السيسي


الوكيل الإخباري - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببلورة مشروع قومي لتطوير 1000 قرية في سياق جهد متكامل لكافة الأجهزة الحكومية المعنية.

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جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ويأتي المشروع في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.


واستعرض الاجتماع تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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