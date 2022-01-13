مصر.. السيسي يصدر قرارا بعد حادث مأساوي

الوكيل الاخباري- أكدت مصادر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.

اضافة اعلان

وأضافت المصادر أنه عقب وقوع الحادثة مباشرة، وجه الرئيس المصري بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين المصريين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.



وكان حادثا مأساويا وقع منذ يومين، بعد غرق سيارة نقل، كانت تقل عددا من العمال، وغرقت في أثناء عبور نهر النيل في منطقة منشأة القناطر، من خلال معدية.



وكشفت التحريات أن السيارة كانت محملة بـ24 عاملا، خلال عبورها معدية منشأة القناطر، نجا 14 من موت محقق، بينما توفى 10 شباب وبنات، موضحة أن سائق السيارة كان يعبر معدية، غير مرخصة فوق مياه نهر النيل، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده، ولم يستطع السيطرة عليها، ما أسفر عن وقوع الحادث.



وسيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي الضحايا، حيث واصلت أجهزة الأمن في الجيزة أعمال البحث عن آخر الضحايا المفقودين، وتمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين.



المصدر: روسيا اليوم