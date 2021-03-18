الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 08:15 م

مصر .. السيسي يصدر 4 قرارات جديدة

مصر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 4 قرارات، تخص المواطنين في مصر بينها الموافقة على قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتنشر.

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ووافق السيسي على قرض "برنامج إعادة تأهيل المصرف"، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ .


كما أصدر الرئيس المصري قرارا بتخصيص  قطعة أرض بمنفلوط  في أسيوط لاستخدامها في المشروعات البترولية، والقرار رقم 84 بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، بالأقصر، والقرار رقم 85، بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة قنا لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني جديد.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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