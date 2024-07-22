مصر.. السيسي يفوض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

الوكيل الإخباري- قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.

اضافة اعلان



ونشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الأحد، حيث نص على أن يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:



أولا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.



ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.



ثالثا: في مجال العاملين بالدولة.



رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.



خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.



سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالات الطوارئ.



سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.



RT



