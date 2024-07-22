الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

القصف يستهدف خيام النازحين شرقي خان يون

ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس الى 27

حضور مميز لمبدع الكلمة المغناة مارسيل خليفة في "جرش"

بعد انسحاب بايدن .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بهذا الموعد

الامن لهؤلاء : لتجنب المخالفة عليكم مراجعة ترخيص السواقين والمركبات

الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت تجارية في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام

شهداء بغارة إسرائيلية في دير البلح

الإثنين، 22-07-2024 09:06 ص

مصر.. السيسي يفوض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

AbdelFattah_Elsisi


الوكيل الإخباري- قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.

اضافة اعلان


ونشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الأحد، حيث نص على أن يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:


أولا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.


ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.


ثالثا: في مجال العاملين بالدولة.


رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.


خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.


سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالات الطوارئ.


سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.


RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
718686

البيت الأبيض: بايدن بدأ يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

111

هاريس تحصل على تأييد 531 مندوبا ديمقراطيا

AFP__20240705__362T2Y3__v1__HighRes__UsPresidentJoeBidenSCelebratesIndependenceDayAt

من هي كامالا هاريس "الخليفة المحتملة" لبايدن؟

111

هل انسحب بايدن لأسباب طبية؟.. مسؤول في البيت الأبيض يوضح

main_image669d6bd04317a

أوباما: سنبحر في مياه مجهولة لكن سنخرج بمرشح متميز

main_image669d8bc156d9a

ترامب يشكك في إصابة بايدن بكورونا

أخبار متعلقة
668c3332423604489909154a

رسالة من السيسي إلى بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

2024_5_6_12_9_44_379

السيسي يصدر قرارا حول الكهرباء

66851b6e42360468b12c2ad3

من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

علم-مصر-ارشيفية

بالأسماء.. إعلان تشكيل حكومة مصر الجديدة

667a8b9c4c59b7411e76919f

السيسي يصدر توجيهات للحكومة حول انقطاعات الكهرباء