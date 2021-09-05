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الأحد، 05-09-2021 04:23 ص

مصر.. الشرطة تضبط معصرة زيتون أثرية قبل بيعها

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة القبض على شقيقين في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، قبل أن يبيعا معصرة زيتون أثرية تعود إلى العصر الروماني بشكل غير شرعي.


وعقد الشقيقان العزم على التنقيب عن الآثار بمنزلهما بقصد الاتجار فيما يعثرون عليه، بالمخالفة للقانون في مصر، وبالفعل عثرا على المعصرة.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القضية بدأت حينما رصدت وزارة الداخلية معلومات عن بدء الشقيقين بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهما، في مركز الفشن التابع لبني سويف.


وبالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة، ألقي القبض على المتهمين وصودرت الأدوات المستخدمة، وتبين وجود حفرة عميقة بالمنزل المذكور، كما تم ضبط قطعة يُشتبه في أثريتها هي معصرة زيتون من الحجر الرملي بطول 110 سم×40 سم تقريبا، بحسب المصدر الأمني.

وعرضت السلطات القطعة المضبوطة على مفتش آثار منطقة الفشت، الذي أفاد بأثريتها مؤكدا أنها ترجع للعصر الروماني.

وأمام رجال الشرطة اعترف المتهمان بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأنهما يسعيان لبيع القطعة بقصد التربح.

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وأحيل المتهمان إلى النيابة التي أمرت بحبسهما، وتحريز القطعة المضبوطة بمعرفة مسئولي الآثار على ذمة القضية.


وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض الأسبوع الماضي، القبض على 9 مسجلين خطر من محافظتي سوهاج وأسيوط جنوبي مصر، بعد مشاركتهم في عمليات حفر وتنقيب عن الآثار، وضبطت معهم نحو 100 قطعة أثرية تعود للعصور الفرعوني والروماني واليوناني.

 

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