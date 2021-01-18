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الإثنين، 18-01-2021 03:59 م

مصر.. العديد من النزلاء حصلوا على الماجستير والدكتوراه داخل السجن

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الوكيل الاخباري - أفاد نزلاء سجون في مصر، بحصولهم على "الماجستير والدكتوراه" خلال فترة سجنهم، وذلك في تصريحات للعشرات من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والفضائيات الذين زاروا السجون المصرية.

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ونظمت وزارة الداخلية المصرية صباح يوم امس الأحد 17 يناير/كانون الثاني، جولة تفقدية داخل قطاع السجون المصرية، لوفد من وكالات الانباء العالمية ومنظمات حقوقية.

 

وأعلن اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المصرية، أن الزيارة شارك فيها عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان و16 وكالة أنباء عالمية، للوقوف على أوجه الرعاية داخل السجون خلال الفترة الأخيرة.


وبدأت الجولة في منطقة سجون طرة، وليمان طرة، فضلا عن مستشفى السجن، وشهدت تفقد أعمال التطوير داخل مستشفى ليمان طرة، ومكتبة السجن، حيث أشار النزلاء إلى أنهم "يقضون عدة ساعات داخل المكتبات، وأن بعضهم حصل على الماجستير أو الدكتوراه من السجون".


وعرض قطاع السجون، في بداية الزيارة، فيلما تسجيليا عن أوجه الرعاية الاجتماعية داخل السجون.


وأضاف مرزوق، أن قطاع السجون يقوم بدور فعال ومهمته تطبيق القانون، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء، وأن هدف القطاع هو تأهيل النزيل الذي خرج عن القانون خارج السجن.


وقال إن مهمته إعادة الأوضاع داخل قطاع السجون إلى نصابها، خلال الفترة المقبلة، وأن المسؤولية جسيمة لأن قطاع السجون مسؤول عن إنفاذ القانون على جميع النزلاء دون تمييز.

 

روسيا اليوم

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