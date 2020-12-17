الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

الخصاونة يشيد باجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا

حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر القادم

القضاء يقرر فك الحجز عن مركبة رئيس بلدية الزرقاء

قرار سار ومرتقب بشأن الرواتب

الهياجنة يوضح حقائق جديدة حول لقاح كورونا - فيديو

اجتماع حكومي للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

العقيد العساف للوكيل : انسيابية في حركة السير صباح اليوم - فيديو

توضيح حكومي حول الرواتب

أسعار الذهب الخميس 17/12/2020

وفيات الخميس 17/12/2020

الخميس، 17-12-2020 01:52 م

حبس 377 سنة

مصر.. القبض على رجل أعمال هارب محكوم بالحبس نحو 4 قرون

5fdb38574c59b777920bf886
من المصدر


الوكيل الإخباري - تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط رجل أعمال محكوم عليه في 302 أحكام حبس بإجمالي حبس 377 سنة، وغرامات مالية بلغت 9 ملايين و130 ألف جنيه.

وأوضحت قوات الأمن أن رجل الأعمال صاحب شركة استيراد وتصدير، وإنتاج البذور الزراعية والتوكيلات التجارية، مقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

اضافة اعلان

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ "78 ألف و476 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 6673 محكوما عليهم.

 

 المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fdb42c34236044e3f2178c9

الحرس الثوري الإيراني: نملك ما يكفي لهزيمة العدو

5fdb44fd4c59b77ec3557b21

مصر تصدر بيانا بعد مصرع 3 عسكريين جزائريين

download

تحذير باللون الأصفر لتساقط الأمطار في الجزائر

5fdb2b5c42360452315d3ad9

بوتين يفسر سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

industry-1752876_1920-696x392

طفلة عمرها 9 أعوام .. بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بسبب تلوث الهواء

-1500x9999-c

إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا

أخبار متعلقة
Weather-rain-112018

أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة منذ مطلع الفجر

منخفض

منخفض جديد يتجه نحو مصر

Abdel-Fattah-al-Sisi

السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن طفلة الـ8 شهور - صورة

Cairo-city-center-Egypt

المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري ينفي تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم

القاهرة

هزة أرضية بقوة 5.4 ريختر يشعر بها سكان القاهرة والمدن الساحلية

قاهرة

القاهرة .. هزة أرضية دون أضرار