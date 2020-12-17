مصر.. القبض على رجل أعمال هارب محكوم بالحبس نحو 4 قرون

الوكيل الإخباري - تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط رجل أعمال محكوم عليه في 302 أحكام حبس بإجمالي حبس 377 سنة، وغرامات مالية بلغت 9 ملايين و130 ألف جنيه.



وأوضحت قوات الأمن أن رجل الأعمال صاحب شركة استيراد وتصدير، وإنتاج البذور الزراعية والتوكيلات التجارية، مقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

اضافة اعلان



وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ "78 ألف و476 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 6673 محكوما عليهم.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



