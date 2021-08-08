مصر.. القبض على 5 من أقارب 'فتاة المول' لتجمهرهم بعد تمثيل الجريمة

الوكيل الإخباري - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية البحيرة القبض على 5 من أقارب وأصدقاء "فتاة المول"، لاتهامهم بالتجمهر أمام محكمة كفر الدوار دون تصريح أمني.

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وتم إلقاء القبض على شقيق الضحية نجلاء (فتاة المول) وشقيقتها وزوجها و2 من أصدقائه، أمام محكمة كفر الدوار، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



واصطحب فريق من النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة أحمد عادل، المتهمين بقتل "فتاة المول" بدافع السرقة والانتقام، إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأمرت النيابة بحبس المتهمين بقتل "فتاة المول" 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأدلت المتهمة الأولى بقتل "فتاة المول" أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية، حول الجريمة التي ارتكبتها، موضحة أن "المجني عليها أثناء أداء الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة و لرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلا منها قررت التخلص منها بقتلها وفي سبيل ذلك استعانت باثنين من أقاربها لارتكاب الجريمة مقابل مبلغ مالي لكل منهما".



وأضافت أنها "ذهبت إلى عيادة المجني عليها وجلست معها للحديث"، مشيرة إلى إنها قامت بإرسال رسالة هاتفية للمتهم الثاني لبدء تنفيذ الجريمة.



وتابعت أن "المجني عليها حاولت الاستغاثة بها أثناء قتلها من المتهم الثاني والثالث"، موضحة أنه "تم تنفيذ الجريمة وسرقة مبلغ مالي من المجني عليها والهروب على الفور".



كما اعترف قريب المتهمة الأولى، أنه تلقى اتصالا هاتفيا منها للاتفاق معه على مساعدتها لسرقة المجني عليها والحصول على جزء من السرقة وتم التواصل مع المتهم الثالث للمساعدة في تنفيذ الجريمة.

روسيا اليوم



