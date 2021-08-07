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السبت، 07-08-2021 11:49 ص

مصر..الكشف عن أسباب انقطاع التيار في بعض المحافظات

مصر


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، نقلا عن مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سبب انقطاع التيار في بعض المناطق بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

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وأشار المصدر في وزارة الكهرباء إلى أن سبب انقطاع التيار في بعض المناطق بالمحافظات خلال الفترة الماضية، يعود إلى "أعمال الصيانة وإجراء أعمال إحلال وتجديد لخطوط شبكة الكهرباء الرئيسية على مستوى تلك المناطق، والتي تسهم في رفع كفاءة شبكة الكهرباء وتقضي تماما على أي معوقات كانت تتسبب في قطع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يزيد التحميل على الشبكة بسبب تشغيل أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي تزيد من استهلاك الكهرباء"، مؤكدا أن "جميع شركات التوزيع على مستوى المحافظات تقوم بإعلام المواطنين بالمواعيد التي تجري فيها أعمال الصيانة حتى يستطيعوا تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة".


كما أوضح المصدر أن "هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال طارئة خلال شهور الصيف، وأن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة، إضافة إلى الوسائل والآليات الأخرى للتواصل، منها تخصيص رقم "واتسآب" بكل شركة للتعامل الفوري مع البلاغات في أسرع وقت".


هذا وأعلنت منطقة كهرباء الطور بجنوب سيناء عن بدء قطع التيار الكهربائي عن 24 منطقة بمدينة الطور صباح اليوم السبت، لتنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة الدورية على خلايا موزع الطور الجديد، مشيرة إلى أن "فصل التيار الكهربائي سيتم بالتتابع بحيث لا تزيد مدة الفصل بكل منطقة على نصف ساعة".


كما كانت شركة توزيع كهرباء مصر العليا قد أكدت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن مدينة إسنا بجنوب الأقصر بدءا من الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، موضحة أن الانقطاع سيستمر لحين الانتهاء من أعمال تغيير الكابلات الكهربائية الخاصة بمناطق السنترال القديم، ومسجد الصادق، ومسجد الزهراء، والقصرية، مطالبة الأهالي وأصحاب المخابز بـ"تدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع الكهرباء"، مؤكدة أنه سوف يتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


كما أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيتم اليوم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة طنطا لمدة ساعتين لإجراء عمليات الصيانة لمحطة محولات غرب طنطا التابعة لقطاع كهرباء غرب الغربية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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