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الخميس، 03-06-2021 03:40 م

مصر .. الكشف عن سبب مشاجرة بين عائلتين أودت بـ17 شخصا

تنت
من المصدر


الوكيل الإخباري - كشفت الأجهزة الأمنية في مصر غموض حادث مذبحة قرية أبو حزام بقنا، والتي سقط بسببها 17 ضحية ، من بينهم وقوع إصابات.

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وتبين أن الخلاف بين عائلتين، كان سببه "ماكينة ري" ، قبل أن يحتدم الأمر ويسفر عن جريمة قتل، ويتحول الأمر بين العائلتين إلى الأخذ بثأر القتيل، وتدور معركة راح ضحيتها عدد من الضحايا والمصابين.


ولا يزال المتهم الأساسي في الواقعة فارا من الأجهزة الأمنية، وفرضت قوات الأمن حظر التجول في القرية للسيطرة على الأزمة، وتقديم المتهمين إلى العدالة.
كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 15 شخصا من العائلتين للتحقيق معهم حول الواقعة. 

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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