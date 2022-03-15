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الثلاثاء، 15-03-2022 03:09 م

مصر.. الكشف عن موعد انتهاء موجة البرد الشديد في البلاد

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الوكيل الإخباري-قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إن مصر تعيش أجواء شتوية شديدة البرودة خلال الأيام الحالية.

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وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "يوجد حاليا أجواء شتوية باردة حيث إن الحرارة تسجل ما بين 14 و15 درجة نهارا على القاهرة الكبرى وتسجل 8 درجات خلال فترة الليل".


وأشارت إلى أن فصل الشتاء ينتهي بشكل رسمي يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس 2022 ليبدأ فصل الربيع اعتبارا من يوم الاثنين 21 مارس.


وأوضحت أن النصف الأول من فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية التي تحدث خلاله، ومن الوارد حدوث انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.


وبشأن موعد تخفيف الملابس من جانب المواطنين، قالت منار غانم: تخفيف الملابس مش دلوقتي خالص والطقس حتى لو مستقر نهارا هيكون شديد البرودة ليلا، ولا ينصح بتخفيف الملابس قبل نهاية النصف الأول من فصل الربيع والذي سيكون موافقا لبداية شهر مايو القادم.

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه ستظل الأجواء الباردة مسيطرة ليلا خلال النصف الأول من فصل الربيع.

 

روسيا اليوم

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