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الأحد، 11-06-2023 12:32 م

مصر.. اندلاع حريق على متن مركب سياحي يقل 29 شخصا في مرسى علم

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مسؤول، اليوم الأحد، بأن حريقا اندلع على متن مركب سياحي كان يقل 29 شخصا، في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

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وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة إخطارا بنشوب حريق في "لنش سياحي" يدعى "هيركن"، يقل 29 شخصا، أثناء رحلة بحرية للغوص. وتم إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا، بالإضافة إلى 14 مصريا، هم طاقم المركب.

وتم نقل الركاب إلى شاطئ قرية مرسى الشجرة، وجميعهم بصحة جيدة، فيما لايزال البحث جاريا بمحيط المركب عن 3 مفقودين.

وتبين أن المركب غادر يوم 6 يونيو الجاري من مارينا بورتو غالب، وكان من المقرر أن يعود اليوم الأحد.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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