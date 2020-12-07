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الإثنين، 07-12-2020 09:12 ص

مصر.. انهيار منزل لأسرتين بمحافظة أسيوط

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الوكيل الإخباري- أصيب 5 أشخاص ونفق عدد من رؤوس الماشية، جراء انهيار منزل لأسرتين في منطقة أبنوب في محافظة أسيوط بمصر.

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وتمكنت قوات الشرطة من إنقاذ أفراد الأسرتين دون وفيات، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى أبنوب المركزي وأسيوط الجامعي، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وحصر الخسائر، واستكمال الإجراءات اللازمة.


وأفادت الشرطة بأن مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من أهالي "عزبة طه" بزمام المركز، بانهيار منزل يضم أسرتين، وأنباء عن وقوع مصابين ونفوق رؤوس ماشية، موضحة أن قوات الشرطة وعلى رأسها مدير الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تحركوا "على الفور إلى موقع الحادث"، وتبينوا صحة البلاغ وانهيار منزل.

 

المصدر: روسيا اليوم




 


 




 

 


 

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