مصر.. بيان بشأن موجة برد لم تحدث منذ 6 سنوات

الوكيل الاخباري - كشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، حقيقة تعرض مصر لموجة برد شديدة لم تشهدها منذ 6 سنوات.
وقال شاهين، لموقع "مصراوي"، اليوم الاثنين: "غير حقيقي أن موجة البرد التي ستبدأ لم تحدث من 6 سنوات، وهي ليست أكثر موجة حدثت خلال الشتاء، وتحدث كل شتاء".
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: "كل شتاء بتحصل، وكان فيه أقوى منها في 2014 وصلت درجات الحرارة إلى 8 درجات".
واختتم الدكتور محمود شاهين: "الموجة لا قطبية ولا ثلجية".
وتشهد مصر بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية تصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.
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