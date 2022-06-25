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السبت، 25-06-2022 06:38 ص

مصر .. بيان هام من محكمة استئناف قضية الطالبة نيرة

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الوكيل الإخباري - رفضت محكمة استئناف المنصورة، أمس الجمعة، التلميحات التي صدرت بحق هيئة المحكمة والتي ستنظر قضية محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف بنت المحلة الكبرى التي قتلت أمام بوابة جامعة المنصورة، والمقرر عقدها الأحد المقبل بمحكمة جنايات المنصورة.

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وقالت المحكمة في بيان عاجل لها وفق اليوم السابع: "عقب ما أمر به  القاضي عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة الأحد القادم 26 يونيو لنظر قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وقد لاحظت المحكمة زخماً إعلامياً حول تلك القضية بشكل مكثف وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الأمور ظناً من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة ولذلك لما تلاحظ من كثرة عدد المهتمين بحضور جلسات تلك القضية فقد أصدر المستشار مدحت الحسيني رئيس المكتب الفني بالمحكمة، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية القرارات الآتية": 


أولاً: سيكون انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو إن شاء الله في الساعة الحادية عشرة صباحاً بالقاعة رقم 2 جنايات.

ثانياً: سيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة.


ثالثاً: لن يسمح إلا للمفوض رسمياً من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.

رابعاً: يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائياً تناول أشخاص قضاة الدائرة بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية

خامساً:  أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.

ونوهت المحكمة في بيانها إلى أن ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاضي جليل من قضاة المحكمة بشأن نظره للقضية هو تلميح غير مقبول فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد و لا يجوز وبنية غير حسنة وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الاسكندرية وتحدث القاضي عن عمله في العموم ولم يشر من قريب أو بعيد لقضية بعينها أو أي قضية لا زالت منظورة.

وأوضحت المحكمة في بيانها  أن ما نشر منسوب لأسر أي من قضاة المحكمة عن القضية كاذب وعار عن الصحة وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها ويتم الآن الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونا.

وأهابت المحكمة بالجميع ان يتحلوا بالهدوء والثقة التامة في قضاء وقضاة المحكمة وان أياً مما يثار لن يؤثر بأي نوع من التأثير على عدالة القضاء فهي أمانة نتحملها بكل شرف.

 

البيان


 




 

 


 

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