مصر تؤكد أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الوطن العربي

الوكيل الاخباري - أكدت مصر، أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الوطن العربي، مطالبة جميع الأطراف السودانية بضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن، حتى يستعيد السودان عافيته.



وأكدت مصر في بيان مشترك ألقته نيابة عن الدول العربية خلال الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان، أهمية أن تكون مخرجات هذه الدورة الخاصة داعمة ومساندة للجهود الإقليمية والدولية القائمة والساعية لرأب الصدع بين الأشقاء في السودان، وتحترم رؤية الدولة المعنية بهذا الصدد.

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