مصر تؤكد دعمها الثابت لأمن واستقرار دول الخليج العربي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم الأحد نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى "صير بني ياس" السنوي والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، بحث الوزيران المستجدات على الساحة العربية سيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والسودان.

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