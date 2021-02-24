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الأربعاء، 24-02-2021 03:45 م

مصر تؤيد السودان في أزمة سد النهضة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصر رحبت وأيدت مقترحات السودان بشأن ملف سد النهضة خلال زيارة ألفونس نتومبا، منسق خلية العمل المعنية برئاسة الكونغو للاتحاد الإفريقي إلى القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الجانب الكونغولي حريص على معرفة آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذا في الاعتبار رعاية الاتحاد الإفريقي لمسار المفاوضات.

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كما أشار حافظ إلى تأكيد الجانب المصري خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحا تطلعها إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث.


وأضاف المتحدث الرسمي أن القاهرة أكدت للوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل، بجانب الاتحاد الإفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدماً، ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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