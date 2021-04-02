الجمعة 02-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام

الزراعة توضح حول السماح باستيراد الأبقار

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المحافظات

وزير التنمية يوعز بالوقوف على حيثيات عائلة بالمفرق

وزير الصحة : نتطلع إلى صيف آمن في الأول من حزيران

وفيات الجمعة 2/4/2021

الجامعة العربية تؤكد الحاجة لحلول سياسية للأزمات بالشرق الأوسط

العراق: جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

صحيفة: بايدن يخفض عدد القوات الأمريكية المرسلة للخليج

الجمعة، 02-04-2021 01:18 م

مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن قناة السويس

1048515930_0_110_1280_791_705x375_80_0_0_17d5f48434b69a387a124b0aad58f27c


الوكيل الاخباري - تعتزم هيئة قناة السويس المصرية اتخاذ قرار فاصل لمنع تكرار أزمة السفينة الجانحة.

اضافة اعلان

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" العملاقة، الذي أدى إلى انسداد القناة، وتوقف حركة الملاحة فيها. 

 

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، صباح اليوم الجمعة، عن الفريق أسامة ربيع، حول خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى زيادة عمقها.


وأكد ربيع أن عمق قناة السويس يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترا، أي ما يعادل 66 قدما.


سبق أن أعلن، أسامة ربيع، أمس الخميس، عن خطوة جديدة بعد إنجاز تعويم السفينة "إيفر غيفن" بقناة السويس خلال 6 أيام فقط، حيث قال:

إنجاز تعويم السفينة العالقة بقناة السويس خلال 6 أيام سيدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.


وأضاف ربيع أن "الحادث كان سيستغرق من شهرين إلى 3 أشهر في أعظم الدول قدرات وإمكانيات"، متابعا "لم يتبادر إلى ذهني فشل رجال الهيئة فى تأدية المهمة، ولم أشك فى خبراتهم إطلاقا".


وأشار ربيع إلى أهمية "حفار تكسير الجليد" الذي كان محور حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وأهميته في توسعة الدخول للكراكة لتأدية أعمالها، منوها بالدور الهام للكراكة "مشهور" التي وصلت بالأعماق إلى 18 مترا، وللقاطرات المشاركة في شد وسحب السفينة.


كما أكد أن هذا الحادث كان "درسا عمليا لكيفية إدارة الأزمة بالقدرات البشرية للهيئة وسواعد العاملين وقدراتهم التى أظهرتها الظروف الاستثنائية"، خاصة أن القناة شريان الحياة للعالم أجمع، وأى مشكلة فيها تؤثر على الاقتصاد العالمي.


جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة قناة السويس لتكريم العاملين والقباطنة والإدارات المشاركة في تعويم السفينة، أمس الخميس.


يذكر أن حركة الملاحة في قناة السويس، قد استؤنفت الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لعملية تعويمها وتحريكها.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
689

البرلمان العربي يؤكد اهتمامه بتعزيز البحث العلمي وتوظيفه بمختلف المجالات

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو إلى توفير فرص التعليم والعمل للمصابين بالتوحد وتعزيز حقوقهم

1503978_0

تقرير يكشف النتائج الأولية للتحقيق في حادث قناة السويس

39567Image1-1180x677_d

ضحايا واصابات بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان

1

الجامعة العربية تؤكد الحاجة لحلول سياسية للأزمات بالشرق الأوسط

بايدن

صحيفة: بايدن يخفض عدد القوات الأمريكية المرسلة للخليج

أخبار متعلقة
الامم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو إلى توفير فرص التعليم والعمل للمصابين بالتوحد وتعزيز حقوقهم

1503978_0

تقرير يكشف النتائج الأولية للتحقيق في حادث قناة السويس

39567Image1-1180x677_d

ضحايا واصابات بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان

قناة السويس

مصر تستعد لدخول موسوعة غينيس بعد إنقاذ السفينة العالقة بقناة السويس في 6 أيام

1-1425226

تفاصيل جديدة بشأن تعويم السفينة الجانحة إيفر غيفن

mqdefault

فيديو مثير للجدل.. شاهد حركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس